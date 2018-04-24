Москвичей ждет обширная культурная программа на майские праздники

24.04.18 16:44

© РИА Новости. Владимир Песня

24 апреля. Interfax-Russia.ru - На майские праздники в столице традиционно пройдет много массовых мероприятий, заявил мэр города Сергей Собянин.

"Впереди большие майские праздники. Фестиваль "Московская весна", совмещенный с музыкальным фестивалем, в котором будут принимать участие вокальные коллективы из 16 стран и 40 регионов (Россия - ИФ). Это будет удивительное, красивое, интересное мероприятие", - отметил С.Собянин на заседании президиума городского правительства во вторник.

Он напомнил, что 1 мая в Москве пройдет традиционное шествие профсоюзов.

"9 мая - парад Победы, "Бессмертный полк" - шествие, которое тоже стало традиционным и одним из самых массовых мероприятий в Москве", - сказал мэр.

"Так что майские праздники в Москве будут насыщенными", - добавил С.Собянин.