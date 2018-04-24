Три самолета, летевшие в Екатеринбург, из-за снегопада сели в Перми

24.04.18 16:47

© РИА Новости. Виталий Белоусов

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Трем самолетам, летевшим в екатеринбургский аэропорт "Кольцово", из-за сильного снегопада пришлось вначале приземлиться на запасном аэродроме в Перми, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" во вторник в пресс-службе "Кольцово".

"Из-за условий низкой видимости - ливневого снегопада - в Екатеринбурге три рейса по решению экипажей ушли на запасной аэродром", - отметил собеседник агентства.

Так, в Перми приземлялись самолеты, летевшие из Москвы, Антальи и Дубая. В настоящее время они уже прибыли в Екатеринбург.

"Сейчас "Кольцово" работает без ограничений на прием и выпуск воздушных судов", - добавил сотрудник пресс-службы.

Между тем, УГИБДД по Свердловской области сообщает, что продолжающийся с понедельника снегопад и местами сильный ветер усложнил ситуацию на дорогах региона.

Только с утра в регионе зарегистрировано более 50 дорожно-транспортных происшествий, участниками трети из них стали автомобили с летней резиной.