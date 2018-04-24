Для ветеранов войны в майские праздники общественный транспорт будет бесплатным

24.04.18 17:23

© РИА Новости. Алексей Куденко

24 апреля. ИНТЕРФАКС - МОСКВА - Ветераны войны в период с 30 апреля по 2 мая, а также 9 мая смогут бесплатно воспользоваться услугами московского общественного транспорта и пригородных электричек, сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

"Также наши таксомоторные компании 9 мая бесплатно предоставят услуги всем участникам Великой Отечественной войны, Героям Советского Союза, полным кавалерам Ордена Славы", - сказал М.Ликсутов на заседании президиума городского правительства во вторник.

Он сообщил, что перечень 15 таксомоторных компаний, которые будут бесплатно возить ветеранов 9 мая, опубликован на портале мэрии, а также на сайте транспортного комплекса Москвы.