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24.04.18 17:31

Власти Удмуртии намерены на 30% сократить аппарат главы и правительства республики

© РИА Новости. Михаил Климентьев
24 апреля. Interfax-Russia.ru - В Удмуртии в текущем году начнется сокращение числа государственных служащих, сообщил глава республики Александр Бречалов.

"До конца 2018 года будет разработан план и начнется поэтапное его внедрение. Нам необходимо сократить расходы на содержание аппарата правительства и главы на 30%", - сказал А.Бречалов, выступая с отчетом об итогах работы за год.

По его словам, в Удмуртии один из самых высоких показателей в Приволжском федеральном округе по соотношению чиновников на тысячу жителей. В республике более 9 тыс. государственных и муниципальных служащих с содержанием более 14 млрд рублей в год.

"Наша экономика не способна прокормить такое количество чиновников. И если бы речь шла об эффективном аппарате, это еще одно дело, но та оптимизация, которую мы провели, показывает, что чиновничьей аппарат у нас избыточен", - отметил А.Бречалов.

Он уточнил, что первым уровнем оптимизации будет "министерский" - заместители министров и начальники управлений. "Я не представляю министерства, где 5-6 заместителей, у каждого заместителя - начальники управлений и дальше - отделы, сектора и так далее", - сказал А.Бречалов.

По его словам, всех попавших под сокращение чиновников власти помогут трудоустроить. "Я дал задачу сформировать образовательный блок, чтобы человек мог получить новые компетенции в предпринимательской сфере. Мы будем всячески этому помогать", - уточнил А.Бречалов.

Он напомнил, что в республике уже проведен ряд мероприятий по сокращению численности государственных и муниципальных служащих, количество министерств и ведомств снижено с 36 до 28, при этом число госслужаших сократили на 109 человек, а работников муниципалитетов - на 141.

Общая экономия бюджета от проведенных мероприятий составила, по его данным, 117 млн рублей, при этом улучшилось качество работы.

По информации, предоставленной к выступлению главы Удмуртии, ожидаемый бюджетный эффект от оптимизации численности государственных и муниципальных служащих в 2018 году составит 23,3 млн рублей.

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