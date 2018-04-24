Двадцать случаев кишечной инфекции зарегистрированы среди воспитанников и персонала детского сада в Шушарах

24.04.18 17:32

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Воспитанники и персонал детского сада №46 в поселке Шушары на юге Петербурга заразились кишечной инфекцией.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вице-губернатора Анны Митяниной во вторник, по данным городского управления Роспотребнадзора, с 12 по 13 апреля было зарегистрировано пять случаев кишечной инфекции, к 23 апреля было выявлено ещё 15 случаев. Среди заболевших - 17 воспитанников и три сотрудника учреждения.

В связи со вспышкой инфекции Роспотребнадзор инициировал расследование. По данным ведомства, в 17 случаях, в том числе у 16 детей, выявлен сальмонеллез. В больницу были госпитализированы четверо. По состоянию на понедельник, один ребенок продолжает лечение.

В детском саду проведены необходимые мероприятия, в том числе дезинфекция. Также обследован персонал и воспитанники, у помощника воспитателя выявлено бактерионосительство сальмонеллы, добавили в ведомстве.