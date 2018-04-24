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24.04.18 17:32
Двадцать случаев кишечной инфекции зарегистрированы среди воспитанников и персонала детского сада в Шушарах
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вице-губернатора Анны Митяниной во вторник, по данным городского управления Роспотребнадзора, с 12 по 13 апреля было зарегистрировано пять случаев кишечной инфекции, к 23 апреля было выявлено ещё 15 случаев. Среди заболевших - 17 воспитанников и три сотрудника учреждения.
В связи со вспышкой инфекции Роспотребнадзор инициировал расследование. По данным ведомства, в 17 случаях, в том числе у 16 детей, выявлен сальмонеллез. В больницу были госпитализированы четверо. По состоянию на понедельник, один ребенок продолжает лечение.
В детском саду проведены необходимые мероприятия, в том числе дезинфекция. Также обследован персонал и воспитанники, у помощника воспитателя выявлено бактерионосительство сальмонеллы, добавили в ведомстве.
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