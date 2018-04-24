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24.04.18 17:45
Более 18 млрд рублей направят на развитие муниципалитетов Вологодчины в ближайшие три года
"Развитие региона становится одним из приоритетных направлений бюджетных расходов. Правительством области будут приложены все усилия для того, чтобы условия проживания вологжан с каждым годом становились все комфортнее", - сказал О.Кувшинников, выступая на торжественном мероприятии, посвященном Дню местного самоуправления во вторник.
Как отмечает пресс-служба, на период 2018-2020 годов бюджет развития районов региона сформирован в объеме 18 млрд рублей.
Среди проектов, которые планируется реализовать, губернатор назвал строительство четырех школ в Вологде, Череповце, Соколе и Кич-Городецком районе (2,4 млрд рублей), строительство четыре детских садов в Вологде и двух - в Череповце (1,2 млрд рублей из федерального и 400 млн рублей - из регионального бюджета), реконструкция и капитальный ремонт дорог (4,1 млрд), развитие здравоохранения (около 5 млрд рублей) и др.
В завершение своего выступления глава региона поставил перед муниципалитетами ключевые задачи на 2018 год. В их числе - продолжение объединения МО и оптимизации численности служащих, укрепление доходной базы бюджетов, своевременное и полное освоение выделенных средств, а также активное участие в федеральных и региональных проектах.
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