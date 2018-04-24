Московские школьники летом вновь отдохнут по программе "Московская смена"

24.04.18 17:56

© РИА Новости. Андрей Коляга

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Городская программа летнего отдыха школьников "Московская смена" будет продолжена в 2018 году, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы традиционно на базе школ, детских спортивных школ, учреждений департамента труда и социальной защиты организуем десятки детских лагерей, где дети могут активно отдохнуть, пообщаться с друзьями, посетить культурные и спортивные мероприятия в городе", - отметил С.Собянин на заседании президиума городского правительства во вторник.

Он сообщил, что по многочисленным просьбам родителей в 2018 году смены будут работать на час дольше - в будни с 09:00 до 19:00. Как и в 2017 году отдохнуть по программе "Московская смена" смогут все желающие школьники в возрасте от семи до четырнадцати лет, которые по разным причинам не планируют выезжать за город в период летних каникул.

Отдых будет организован в 247 учреждениях, в том числе 132 школах, 28 спортшколах департамента спорта и туризма, 84 учреждениях департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Городской детский отдых будет бесплатным. Для детей организуют трехразовое питание. Запись на первую смену откроется 25 мая.

Для организации летних смен детского отдыха в Москве будет задействовано четыре тысячи педагогов и порядка 400 медицинских работников.