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24.04.18 17:56
Московские школьники летом вновь отдохнут по программе "Московская смена"
"Мы традиционно на базе школ, детских спортивных школ, учреждений департамента труда и социальной защиты организуем десятки детских лагерей, где дети могут активно отдохнуть, пообщаться с друзьями, посетить культурные и спортивные мероприятия в городе", - отметил С.Собянин на заседании президиума городского правительства во вторник.
Он сообщил, что по многочисленным просьбам родителей в 2018 году смены будут работать на час дольше - в будни с 09:00 до 19:00. Как и в 2017 году отдохнуть по программе "Московская смена" смогут все желающие школьники в возрасте от семи до четырнадцати лет, которые по разным причинам не планируют выезжать за город в период летних каникул.
Отдых будет организован в 247 учреждениях, в том числе 132 школах, 28 спортшколах департамента спорта и туризма, 84 учреждениях департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
Городской детский отдых будет бесплатным. Для детей организуют трехразовое питание. Запись на первую смену откроется 25 мая.
Для организации летних смен детского отдыха в Москве будет задействовано четыре тысячи педагогов и порядка 400 медицинских работников.
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