Сор из избы: 15 мусорных полигонов в Подмосковье закроют в течение 5 лет
  
Рекордный Кубок: "Ак Барс" стал трехкратным обладателем главного хоккейного трофея
   
Стихия нанесла удар: около 20 человек пострадали во время урагана
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
23.04.18   19:19

09.04.18   13:28

25.01.18   14:28
 
Главные события
25.04.18 08:27

Войска ПВО-ПРО совершенствуют систему защиты воздушного пространства столицы

© РИА Новости. Василий Батанов
25 апреля. Interfax-Russia.ru - Войска противовоздушной и противоракетной обороны (войска ПВО-ПРО) продолжают модернизировать систему защиты воздушного пространства Москвы и Центрального промышленного района, сообщает в среду газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"Перевооружение в рамках масштабной модернизации армии одним из первых пришло в полки объединения. Вслед за заступившими на боевое дежурство в 2007 году зенитными ракетными системами С-400 и в 2014 году - ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" здесь ожидают перспективные образцы ЗРС С-500", - говорится в публикации.

"В соответствии с Планом деятельности до 2020 года продолжается перевооружение на ЗРС С-400 "Триумф" и оснащение подразделений радиотехнических войск перспективными радиолокационными станциями типа "Небо", "Подлет", "Каста", "Всевысотный обнаружитель", "Сопка", "Обновление". Осуществляется поставка в войска средств автоматизированной системы управления и связи нового поколения", - приводит издание слова командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) генерал-лейтенанта Андрея Демина.

В публикации также отмечается, что "только за последние два года в части поступило свыше 50 новых образцов радиоэлектронной техники", а для обеспечения безопасности воздушного пространства Москвы ежедневно на дежурство заступают около 700 военнослужащих.

"В соединении ПРО сегодня также проводится большая работа по модернизации вооружения, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства, ежегодно успешно осуществляются пуски противоракет. С непосредственным участием боевых расчетов проходят испытания перспективных образцов вооружения. Так, в конце марта на полигоне Сары-Шаган был осуществлен очередной успешный пуск новой противоракеты", - говорится в статье.

"Ее (новой противоракеты - ИФ) тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства. Нет сомнений, что эта противоракета, как и все компоненты системы ПРО, претерпевающие сегодня модернизацию, сможет выполнить свою задачу по обеспечению надежной обороны назначенного района столицы. Это касается как одиночных, так и групповых ракетных ударов, в том числе с применением межконтинентальных баллистических ракет нового поколения, оснащенных различными комплексами средств преодоления противоракетной обороны", - сообщил изданию генерал-лейтенант А.Демин.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  25.04.18 08:38
Мэр Москвы рекомендует носить с собой паспорт во время ЧМ по футболу
.
  24.04.18 17:56
Московские школьники летом вновь отдохнут по программе "Московская смена"
.
  24.04.18 17:26
В Москве размер выплат донорам увеличен на 20%
.
  24.04.18 17:23
Для ветеранов войны в майские праздники общественный транспорт будет бесплатным
.
  24.04.18 16:44
Москвичей ждет обширная культурная программа на майские праздники
.
  24.04.18 14:23
Московский зоопарк в мае заработает в летнем режиме
.
  24.04.18 14:12
Мэр столицы и президент РАН подписали соглашение о сотрудничестве
.
  24.04.18 10:25
На улицах Москвы весной высадят 140 тыс. кустарников
.
  24.04.18 10:22
Прощание с актрисой Ниной Дорошиной пройдет во вторник в театре "Современник"
.
  24.04.18 10:18
Выставку "Окна в Россию. Шедевры семи поколений" покажут в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket