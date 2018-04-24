Войска ПВО-ПРО совершенствуют систему защиты воздушного пространства столицы

25.04.18 08:27

© РИА Новости. Василий Батанов

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Войска противовоздушной и противоракетной обороны (войска ПВО-ПРО) продолжают модернизировать систему защиты воздушного пространства Москвы и Центрального промышленного района, сообщает в среду газета Вооруженных сил РФ " Красная звезда ".

"Перевооружение в рамках масштабной модернизации армии одним из первых пришло в полки объединения. Вслед за заступившими на боевое дежурство в 2007 году зенитными ракетными системами С-400 и в 2014 году - ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" здесь ожидают перспективные образцы ЗРС С-500", - говорится в публикации.

"В соответствии с Планом деятельности до 2020 года продолжается перевооружение на ЗРС С-400 "Триумф" и оснащение подразделений радиотехнических войск перспективными радиолокационными станциями типа "Небо", "Подлет", "Каста", "Всевысотный обнаружитель", "Сопка", "Обновление". Осуществляется поставка в войска средств автоматизированной системы управления и связи нового поколения", - приводит издание слова командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) генерал-лейтенанта Андрея Демина.

В публикации также отмечается, что "только за последние два года в части поступило свыше 50 новых образцов радиоэлектронной техники", а для обеспечения безопасности воздушного пространства Москвы ежедневно на дежурство заступают около 700 военнослужащих.

"В соединении ПРО сегодня также проводится большая работа по модернизации вооружения, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства, ежегодно успешно осуществляются пуски противоракет. С непосредственным участием боевых расчетов проходят испытания перспективных образцов вооружения. Так, в конце марта на полигоне Сары-Шаган был осуществлен очередной успешный пуск новой противоракеты", - говорится в статье.

"Ее (новой противоракеты - ИФ) тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства. Нет сомнений, что эта противоракета, как и все компоненты системы ПРО, претерпевающие сегодня модернизацию, сможет выполнить свою задачу по обеспечению надежной обороны назначенного района столицы. Это касается как одиночных, так и групповых ракетных ударов, в том числе с применением межконтинентальных баллистических ракет нового поколения, оснащенных различными комплексами средств преодоления противоракетной обороны", - сообщил изданию генерал-лейтенант А.Демин.