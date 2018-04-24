Мэр Москвы рекомендует носить с собой паспорт во время ЧМ по футболу

25.04.18 08:38

© РИА Новости. Алексей Никольский

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Особый режим безопасности на время чемпионата мира по футболу в Москве будет вводиться только на стадионах, тренировочных полях, фан-зоне, временной штаб-квартире ФИФА и гостиницах, где будут проживать футболисты и члены официальных делегаций, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Рядом со стадионами (прежде всего это касается "Лужников") будут действовать ограничения на въезд транспорта и ряд других. Разумеется, будут усилены меры безопасности в аэропортах, на вокзалах, в метро", - рассказал С.Собянин газете "Аргументы и факты", отвечая на вопрос москвича.

По словам мэра, тотальных проверок документов во время ЧМ по футболу не будет.

"Но паспорт лучше носить с собой", - добавил мэр.

Ранее заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Кирилл Малышкин заявил, что запрет на продажу алкоголя в Москве будет действовать не только в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу, но и в дни перед матчем.

Кроме того, по информации К.Малышкина, на время ЧМ по футболу в Москве ограничат проведение публичных мероприятий.

ЧМ по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах, в том числе в Москве.