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25.04.18 08:49

Вертолеты нанесли ракетно-бомбовый удар и высадили тактический десант на учениях в Сибири

© РИА Новости.
25 апреля. Interfax-Russia.ru - Экипажи ударных вертолетов Ми-24 "Крокодил" и транспортно-боевых Ми-8АМТШ-В "Терминатор" авиабазы Толмачево Центрального военного округа нанесли ракетно-бомбовый удар по лагерю и технике условного противника во время учений в Сибири, сообщает пресс-служба ЦВО.

"При проведении атаки военные летчики использовали тактику "вертолетной карусели", применив на практике опыт ведения военных действий в Сирии", - говорится в сообщении.

На полигонах Юргинский в Кемеровской области и Шилово в Новосибирской области экипажи вертолетов провели воздушную разведку и уничтожили технику условного противника, используя стрелково-пушечное вооружения, авиационные бомбы, управляемые и неуправляемые ракеты.

Также Ми-8 и Ми-24 отработали способы ухода от средств противовоздушной обороны противника на предельно малых высотах, учитывая особенности местности.

В ходе проведения летных тактических учений военные летчики доставили группу спецназа, которая успешно десантировалась в тыл условного противника для выполнения специальных задач.

Учения проходили в течение недели, в них было задействовано свыше 500 военнослужащих.

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