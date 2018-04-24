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25.04.18 08:49
Вертолеты нанесли ракетно-бомбовый удар и высадили тактический десант на учениях в Сибири
"При проведении атаки военные летчики использовали тактику "вертолетной карусели", применив на практике опыт ведения военных действий в Сирии", - говорится в сообщении.
На полигонах Юргинский в Кемеровской области и Шилово в Новосибирской области экипажи вертолетов провели воздушную разведку и уничтожили технику условного противника, используя стрелково-пушечное вооружения, авиационные бомбы, управляемые и неуправляемые ракеты.
Также Ми-8 и Ми-24 отработали способы ухода от средств противовоздушной обороны противника на предельно малых высотах, учитывая особенности местности.
В ходе проведения летных тактических учений военные летчики доставили группу спецназа, которая успешно десантировалась в тыл условного противника для выполнения специальных задач.
Учения проходили в течение недели, в них было задействовано свыше 500 военнослужащих.
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