Россия может отказаться от планов поставки в Сирию системы ПВО С-300

25.04.18 08:56

© РИА Новости. Павел Лисицын

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Россия и Израиль могут достичь договоренностей, в результате которых Москва откажется от планов поставить Сирии системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300, считает бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

"Я думаю, что могут быть какие-то договоренности. Какие-то нужны гарантии тогда со стороны Израиля", - сказал он "Интерфаксу-АВН" во вторник.

"С-300 работают по самолетам. Израиль время от времени наносит удары в Сирии, правда, старается наносить их по "Хезболле" и по иранцам. Сирийцы и без С-300 недавно сбили один израильский самолет. Если у сирийцев будет С-300, угроза для израильских самолетов повышается кратно", - сказал Е.Бужинский.

О возможности поставок Дамаску систем С-300 "Фаворит" российские военные и дипломаты заявили после удара 14 апреля западной коалиции по Сирии.

"Это позиция Израиля, ничего нового в этом нет", - сказал Е.Бужинский, комментируя негативную реакцию Израиля на возможные поставки Россия Сирии С-300.

Е.Бужинский сообщил, что на подготовку сирийских расчетов для обслуживания С-300 понадобится три месяца. "Это не такой большой срок. Может быть, они уже подготовлены в рамках контракта на С-300, который мы не исполнили", - сообщил он.

Вопрос о поставке в Сирию С-300 еще не решен, заявил накануне в Пекине глава МИД РФ Сергей Лавров. "Не могу сказать, что он решён", - сказал С.Лавров журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Израиль уничтожит системы С-300, которые, возможно, будут проставлены Сирии из России, если они будут использованы против израильских ВВС, заявил министр обороны страны Авигдор Либерман. "Для нас важно, чтобы оборонительные вооружения, которые русские передают Сирии, не применялись против нас", - сказал А.Либерман израильскому интернет-изданию Ynetnews.

"Если эти вооружения будут использованы против нас, мы будем действовать против них", - отметил израильский министр.

Ранее эксперт в области ПВО, пожелавший не называть своего имени, сообщил "Интерфаксу", что если решение будет принято, системы С-300 могут быть поставлены из наличия Минобороны РФ. "Нужно учитывать, что российская армия получает полковые комплекты системы ПВО нового поколения - С-400 "Триумф", - сказал эксперт.

Сирийским ПВО понадобится до 12 дивизионов С-300 для прикрытия воздушного пространства, сообщил ранее "Интерфаксу" бывший заместитель главкома ВВС России по Объединенной системе ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

В 2011 году "Интерфакс-АВН" сообщал, что Россия поставила Сирии 36 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".

Сообщалось, что в свое время Россия не поставила С-300 Сирии по просьбе Израиля.

ЗРС С-300 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") выполняют задачи по прикрытию войсковых группировок и стратегических объектов, стационарных пунктов управления, военных баз, административных центров и объектов промышленности от ударов баллистических и крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, стратегической и тактической авиации.

В 2016 году Россия выполнила контракт на поставку систем С-300 Ирану.