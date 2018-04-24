|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
25.04.18 08:56
Россия может отказаться от планов поставки в Сирию системы ПВО С-300
"Я думаю, что могут быть какие-то договоренности. Какие-то нужны гарантии тогда со стороны Израиля", - сказал он "Интерфаксу-АВН" во вторник.
"С-300 работают по самолетам. Израиль время от времени наносит удары в Сирии, правда, старается наносить их по "Хезболле" и по иранцам. Сирийцы и без С-300 недавно сбили один израильский самолет. Если у сирийцев будет С-300, угроза для израильских самолетов повышается кратно", - сказал Е.Бужинский.
О возможности поставок Дамаску систем С-300 "Фаворит" российские военные и дипломаты заявили после удара 14 апреля западной коалиции по Сирии.
"Это позиция Израиля, ничего нового в этом нет", - сказал Е.Бужинский, комментируя негативную реакцию Израиля на возможные поставки Россия Сирии С-300.
Е.Бужинский сообщил, что на подготовку сирийских расчетов для обслуживания С-300 понадобится три месяца. "Это не такой большой срок. Может быть, они уже подготовлены в рамках контракта на С-300, который мы не исполнили", - сообщил он.
Вопрос о поставке в Сирию С-300 еще не решен, заявил накануне в Пекине глава МИД РФ Сергей Лавров. "Не могу сказать, что он решён", - сказал С.Лавров журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Израиль уничтожит системы С-300, которые, возможно, будут проставлены Сирии из России, если они будут использованы против израильских ВВС, заявил министр обороны страны Авигдор Либерман. "Для нас важно, чтобы оборонительные вооружения, которые русские передают Сирии, не применялись против нас", - сказал А.Либерман израильскому интернет-изданию Ynetnews.
"Если эти вооружения будут использованы против нас, мы будем действовать против них", - отметил израильский министр.
Ранее эксперт в области ПВО, пожелавший не называть своего имени, сообщил "Интерфаксу", что если решение будет принято, системы С-300 могут быть поставлены из наличия Минобороны РФ. "Нужно учитывать, что российская армия получает полковые комплекты системы ПВО нового поколения - С-400 "Триумф", - сказал эксперт.
Сирийским ПВО понадобится до 12 дивизионов С-300 для прикрытия воздушного пространства, сообщил ранее "Интерфаксу" бывший заместитель главкома ВВС России по Объединенной системе ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
В 2011 году "Интерфакс-АВН" сообщал, что Россия поставила Сирии 36 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".
Сообщалось, что в свое время Россия не поставила С-300 Сирии по просьбе Израиля.
ЗРС С-300 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") выполняют задачи по прикрытию войсковых группировок и стратегических объектов, стационарных пунктов управления, военных баз, административных центров и объектов промышленности от ударов баллистических и крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, стратегической и тактической авиации.
В 2016 году Россия выполнила контракт на поставку систем С-300 Ирану.
|
Interfax-Russia.ru – Два человека погибли и около 20 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву и центральные регионы России. Непогода также оставила без электричества сотни поселений.
.
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket