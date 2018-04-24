Россия выплатит свой взнос в ЕС лишь при достижении компромисса

25.04.18 09:03

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия без гарантий соблюдения прав национальных делегаций не вернется к работе в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и не станет в полном объеме вносить взнос в бюджет СЕ.

"В условиях, когда в Страсбурге правит бал русофобское меньшинство, мы в сессиях ПАСЕ участвовать не станем. Но если будет найдено компромиссное институциональное решение, то, как и уже говорилось не раз, к теме погашения взноса в Совет Европы в полном объеме РФ вернется", - сказал "Интерфаксу" во вторник Л.Слуцкий.

"Решение о заморозке части взноса России в Совет Европы в 2017 году принималось исключительно из-за продолжающегося кризиса во взаимоотношениях с ПАСЕ", - подчеркнул политик.

Он напомнил, что сейчас на площадке Бюро Ассамблеи действует комиссия ad-hoc, основной целью которой является гармонизация деятельности основных институтов Совета Европы - Комитета министров и Парламентской ассамблеи. "С тем, чтобы и там и там все 47 государств-членов СЕ могли беспрепятственно работать", - пояснил Л.Слуцкий. Он обратил внимание на то, что свой мандат эта комиссия еще не выработала "и буквально в четверг, 26 апреля в Страсбурге пройдет ее третье заседание".

"Мы уже направили свои предложения и надеемся, что в итоге компромисс удастся найти, поскольку есть отчетливое понимание, что России нельзя терять Совет Европы как самую широкоохватную организацию на континенте, и речи о выходе из СЕ не идет на данном этапе", - сказал глава комитета.

Но, констатировал он, позиция относительно ПАСЕ не меняется. "Россия не вернется к работе в ассамблее, пока не будут изменены регламентные нормы, допускающие дискриминационные решения по лишению ключевых полномочий национальных делегаций", - заявил глава комитета.

Как сообщают СМИ, Т.Ягланд во вторник на сессии ПАСЕ сообщил, что КМИД СЕ может принять меры в отношении РФ в связи с ее отказом вносить финансовый взнос. Он напомнил о правилах КМИД СЕ, согласно которым "если страна - член Совета Европы не выплачивает в течение двух лет свой взнос в бюджет, комитет министров должен принять меры в ее отношении".

В 2014 году ПАСЕ лишила делегацию РФ ее основных прав, в том числе права голоса, участия в руководящих структурах и наблюдательных миссиях. эти санкции были введены в связи с воссоединением Крыма с Россией. Делегация РФ в ответ приостановила свое участие в работе ПАСЕ, а летом 2017 года Москва приняла решение отказаться от выплаты части взноса в бюджет СЕ.