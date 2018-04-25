Четверых фигурантов дела "Дальспецстроя" этапируют в Москву

25.04.18 09:25

© РИА Новости. Виталий Аньков

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Осужденные по делу о хищениях на космодроме "Восточный" отправлены в Москву по решению Верховного суда, сообщил агентству "Интерфакс-Дальний Восток" адвокат Владимира Ашихмина Алексей Слепцов.

"Борт отправился в Москву сегодня. Подсудимые будут участвовать в апелляционном заседании. До этого времени они будут находиться в московском СИЗО", - сказал А.Слепцов.

По его словам, точная дата суда еще не назначена.

Как сообщалось, Дальневосточный окружной военный суд в Хабаровске 26 февраля вынес приговор по делу о крупных хищениях при строительстве космодрома "Восточный".

Экс-глава "Дальспецстроя" Ю.Хризман и бывший главный бухгалтер этого предприятия В.Ашихмин признаны виновным в злоупотреблении полномочиями и растрате. Ю.Хризман приговорен к 12 годам заключения, В.Ашихмин - к семи. Другие фигуранты дела: бывший председатель Хабаровской краевой думы В.Чудов и Михаил Хризман (сын Ю.Хризмана - ИФ) также получили реальные сроки. В.Чудов - шесть лет колонии, М.Хризман - пять с половиной лет заключения.

Суд также удовлетворил иск "Роскосмоса" о взыскании с осужденных почти 5,17 млрд рублей в качестве компенсации ущерба.

Позже адвокаты обвиняемых подали апелляционные жалобы в Верховный суд РФ.