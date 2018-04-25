|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
25.04.18 09:25
Четверых фигурантов дела "Дальспецстроя" этапируют в Москву
"Борт отправился в Москву сегодня. Подсудимые будут участвовать в апелляционном заседании. До этого времени они будут находиться в московском СИЗО", - сказал А.Слепцов.
По его словам, точная дата суда еще не назначена.
Как сообщалось, Дальневосточный окружной военный суд в Хабаровске 26 февраля вынес приговор по делу о крупных хищениях при строительстве космодрома "Восточный".
Экс-глава "Дальспецстроя" Ю.Хризман и бывший главный бухгалтер этого предприятия В.Ашихмин признаны виновным в злоупотреблении полномочиями и растрате. Ю.Хризман приговорен к 12 годам заключения, В.Ашихмин - к семи. Другие фигуранты дела: бывший председатель Хабаровской краевой думы В.Чудов и Михаил Хризман (сын Ю.Хризмана - ИФ) также получили реальные сроки. В.Чудов - шесть лет колонии, М.Хризман - пять с половиной лет заключения.
Суд также удовлетворил иск "Роскосмоса" о взыскании с осужденных почти 5,17 млрд рублей в качестве компенсации ущерба.
Позже адвокаты обвиняемых подали апелляционные жалобы в Верховный суд РФ.
|
Interfax-Russia.ru – Два человека погибли и около 20 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву и центральные регионы России. Непогода также оставила без электричества сотни поселений.
.
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket