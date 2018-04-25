Использование военной силы в обход ООН порождает политическую нестабильность и играет на руку террористам

25.04.18 09:28

© РИА Новости. Алексей Никольский

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Некоторые страны все чаще игнорируют общепринятые нормы международного права, отказываясь от переговоров как ключевого инструмента решения межгосударственных споров, констатирует президент России Владимир Путин.

"Проблемы обеспечения безопасности на глобальном и региональном уровне сегодня приобретают особую остроту. Во многом это связано с тем, что некоторые члены мирового сообщества все чаще пытаются игнорировать общепризнанные нормы и принципы международного права, прибегают к применению военной силы в обход Совета Безопасности ООН, отказываются от переговоров как ключевого инструмента разрешения межгосударственных споров", - говорится приветственном послании В.Путина участникам девятой межгосударственной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Это, в свою очередь, порождает политическую и социальную нестабильность, играет на руку силам терроризма, экстремизма, транснациональной преступности, ведет к эскалации локальных конфликтов и кризисов", - добавил президент.

Зачитал послание в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Путин выразил готовность России к тесному взаимодействию с зарубежными партнерами по вопросам противодействия международным вызовам и угрозам.

"Ваша встреча, проходящая под эгидой Совета безопасности Российской Федерации, дает хорошую возможность для обсуждения путей противодействия различным угрозам и вызовам международной безопасности, для обмена наработанным опытом и расширения профессиональных контактов", - говорится в послании.

В.Путин подчеркивает, что "Россия готова к самому тесному взаимодействию с зарубежными партнерами на этом направлении как в многосторонних форматах, как и на двусторонней основе".