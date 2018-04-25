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25.04.18 10:04
Штрафы за нарушения при сборе кедровых орехов установлены в Приморье
В среду на очередном заседании краевого законодательного собрания депутаты приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который за нарушения при заготовке и сборе для собственных нужд кедровых орехов, лекарственных растений, дикоросов предусматривает для граждан штраф в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей.
Соответствующие изменения вносятся в краевой закон "Об административных правонарушениях в Приморском крае".
Как сообщалось, в конце 2017 года приморские депутаты ограничили сроки заготовки кедрового ореха для собственных нужд сроком в 1,5 месяца - с 1 октября по 15 ноября. Кроме того, запрещено при сборе орехов вырубать деревья и кустарники, а также применять инструменты, механизмы, которые могут повредить леса. Инициаторы отмечали, что закон принят защиты приморской тайги от чрезмерной антропогенной нагрузки, которую оказывают сборщики кедрового ореха.
Отмечалось, что массовая и неограниченная заготовка кедрового ореха приводит к нехватке корма для диких копытных животных, что в результате негативно отражается на численности краснокнижных хищников - амурского тигра и дальневосточного леопарда.
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