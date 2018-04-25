На Восточном экономическом форуме планируется открыть торговый дом товаров из КНДР

25.04.18 10:18

© РИА Новости. Максим Блинов

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Торговый дом товаров из КНДР планируется открыть в сентябре на территории Свободного порта Владивосток на Восточном экономическом форуме, сообщил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

"Идея северокорейской стороны объявить от открытии Торгового дома - правильная. Мы ее поддерживаем. В самое ближайшее время мы передадим предложения, как именно организовать этот Торговый Дом", - заявил в среду А.Крутиков, которого цитирует пресс-служба министерства.

"Не исключаю, что для поддержки данного проекта нам придется заключать межправительственное соглашение", - сказал замминиста.

Концепцию Торгового Дома А.Крутиков обсудил в ходе встречи с заместителем министра внешних экономических дел Ли Гван Гыном.