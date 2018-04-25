Фрегат "Паллада" принял участие в парусном фестивале "Нагасаки-2018"

25.04.18 10:23

© РИА Новости. Виталий Аньков

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Фрегат "Паллада" из Владивостока принял участие в парусном фестивале "Нагасаки-2018" в Японии, сообщает пресс-служба Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета, которому принадлежит судно.

В японском Нагасаки фрегат встретили несколько тысяч жителей и гостей города, сообщает пресс-служба вуза.

Уточняется, что перед швартовкой судна на глазах у публики курсанты синхронно спустились с мачт и выстроились вдоль борта, приветствуя встречающих.

Кроме российского фрегата в фестивале приняли участие японские парусники "Миррейя" и " Конко Мару".

Курсанты российского учебного парусника в Нагасаки по приглашению принимающей стороны побывали в Музее атомной бомбы, экспозиции которого посвящены атомной бомбардировке Нагасаки в 1945 году США. Также студенты морского вуза возложили венок на братскую могилу русских моряков, погибших в русско-японской войне 1904-1905 года, говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, группа курсантов побывала на учебном судне "Нагасаки Мару", которое прибыло из очередного рейса.

За время стоянки в порту Нагасаки на борту "Паллады" побывало более двух тысяч человек.

"Фрегат "Паллада" взял курс на Владивосток", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, фрегат "Паллада" отправился в рейс из Владивостока 21 марта. В ходе первого рейса в 2018 году парусник уже посетил порт Пусан (Южная Корея).

"Паллада" - учебный трёхмачтовый корабль, принадлежащий Дальневосточному государственному техническому рыбохозяйственному университету (Владивосток). Корабль был построен в Польше на Гданьской судоверфи в 1989 году. Флаг был поднят 4 июля 1989 года.