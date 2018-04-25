|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
25.04.18 10:23
Фрегат "Паллада" принял участие в парусном фестивале "Нагасаки-2018"
В японском Нагасаки фрегат встретили несколько тысяч жителей и гостей города, сообщает пресс-служба вуза.
Уточняется, что перед швартовкой судна на глазах у публики курсанты синхронно спустились с мачт и выстроились вдоль борта, приветствуя встречающих.
Кроме российского фрегата в фестивале приняли участие японские парусники "Миррейя" и " Конко Мару".
Курсанты российского учебного парусника в Нагасаки по приглашению принимающей стороны побывали в Музее атомной бомбы, экспозиции которого посвящены атомной бомбардировке Нагасаки в 1945 году США. Также студенты морского вуза возложили венок на братскую могилу русских моряков, погибших в русско-японской войне 1904-1905 года, говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме этого, группа курсантов побывала на учебном судне "Нагасаки Мару", которое прибыло из очередного рейса.
За время стоянки в порту Нагасаки на борту "Паллады" побывало более двух тысяч человек.
"Фрегат "Паллада" взял курс на Владивосток", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, фрегат "Паллада" отправился в рейс из Владивостока 21 марта. В ходе первого рейса в 2018 году парусник уже посетил порт Пусан (Южная Корея).
"Паллада" - учебный трёхмачтовый корабль, принадлежащий Дальневосточному государственному техническому рыбохозяйственному университету (Владивосток). Корабль был построен в Польше на Гданьской судоверфи в 1989 году. Флаг был поднят 4 июля 1989 года.
|
Interfax-Russia.ru – Два человека погибли и около 20 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву и центральные регионы России. Непогода также оставила без электричества сотни поселений.
.
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket