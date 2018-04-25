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25.04.18 10:34
Российские и британские ученые придумали, как улучшить разрешение самых мощных микроскопов
Традиционно в микроскопах используются сферические частицы-линзы. Ученые предлагают использовать другую форму - цилиндры или кубики, которые приведут как к увеличению разрешения, так и к увеличению интенсивности поля.
"При дальнейшем развитии метода с помощью несферических частиц можно будет получать изображения крупных биологических молекул, вирусов, внутренностей живых клеток без трудоемкой подготовки образцов, что требуется, например, при флуоресцентной микроскопии", - цитирует пресс-служба профессора отделения электронной инженерии ТПУ Игоря Минина.
В сообщении отмечается, что несферические частицы, как и сферические, работают как суперлинзы, собирающие затухающие волны. Эти волны способны формировать изображение с необычайно высоким разрешением. В ходе экспериментов кубические диэлектрические частицы показали увеличение разрешения около 36%, а увеличение интенсивности поля - более чем в 1,3 раза.
Томский политехнический университет основан в 1896 году. Занимает 10-е место в национальном рейтинге университетов, подготовленным Международной информационной группой "Интерфакс" по результатам 2016/2017 учебного года.
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