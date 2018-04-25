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25.04.18 10:30

Тулеев провел сессию Совета народных депутатов Кузбасса

© РИА Новости. Александр Кряжев
25 апреля. Interfax-Russia.ru - Бывший губернатор Аман Тулеев впервые после отставки провел сессию Совета народных депутатов Кемеровской области (СНДКО) в качестве председателя, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь".

В ходе обсуждения вопросов сессии А.Тулеев неоднократно просил докладчиков объяснять предложения, вносимые в рассматриваемый законопроект. В частности, во время доклада начальника департамента по охране объектов животного мира Кузбасса Павла Степанова спикер попросил его не читать текст "как пономарь".

"Что теряют наши рыбаки? Ничего. Ну вот так бы и сказал. Что изменится (для рыбаков-ИФ) из-за принятия закона? (...) Ничего? Переходим к голосованию", - сказал А.Тулеев и уточнил, если ли среди депутатов рыбаки, которые могли бы высказать свое мнение.

По окончании сессии А.Тулеев не вышел к журналистам, так же как 10 апреля, когда он был избран спикером парламента.

А.Тулеев занимал пост губернатора Кузбасса с 1997 года. 1 апреля, вскоре после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, который унес жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка, он подал прошение об отставке президенту РФ. Президент удовлетворил его прошение, врио губернатора назначен С.Цивилев.

3 апреля А.Тулеев стал депутатом СНДКО, а 10 апреля на внеочередной сессии его избрали председателем парламента Кузбасса, но на пресс-подход к журналистам он не вышел. Руководитель фракции "Справедливая Россия" парламента Кемеровской области Владимир Волчек заявил, что А.Тулеев не смог этого сделать, так как "ему сложно выехать (на коляске-ИФ) из зала".

В интервью местному телеканалу А.Тулеев сообщил, что планировал покинуть пост губернатора осенью из-за состояния здоровья. Также он опровергал появившуюся в социальных сетях и СМИ информацию о том, что планирует покинуть страну, в том числе и для лечения, пообещав провести следующую сессию.

Как сообщалось, в мае 2017 года А.Тулеев уходил в отпуск, который несколько раз продлевал. Позже выяснилось, что экс-глава региона перенес операцию на позвоночнике, которая была проведена в Германии. В августе прошлого года он провел совещание, на котором сказал, что в течение месяца будет передвигаться в инвалидной коляске, после чего планирует встать на ноги.

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