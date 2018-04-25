Теплоснабжающие организации Алтайского края взяли за правило скрывать сбои в работе

25.04.18 10:40

© РИА Новости. Виталий Аньков

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Отопительный сезон 2017-2018 годов в Алтайском крае прошел в напряженной обстановке, считает замглавы Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Иванов.

"Количество технологических нарушений все-таки не отражает действительности, потому что главы муниципальных образований и собственники теплоснабжающих образований приняли за норму скрывать технологические нарушения от Минстройтранса Алтайского края, надзорных органов", - сказал С.Иванов на прошедшем в Барнауле совещании по вопросам функционирования ЖКХ.

Замглавы надзорного ведомства обратил внимание на эту ситуацию после представленных Минстройтрансом данных о снижении аварийности в текущем сезоне. Число технологических нарушений, согласно этим данным, сократилось на 21% - до 420.

Вместе с тем, по словам С.Иванова, есть участники теплового рынка, которые "взяли за правило не расследовать причины технологических нарушений", не выявляют причины таких сбоев и, по сути, не предотвращают их в следующем отопительном сезоне.

"При этом все работы (у таких теплоснабжающих организаций - ИФ) сводились к тому, чтобы на ходу локализовать аварийную ситуацию и дальше работать, не взирая на будущие проблемы", - продолжил С.Иванов.

При этом он призвал глав муниципалитетов и руководителей теплокомплексов своевременно информировать надзорные структуры о нарушениях и своевременно выполнять предписания. В то же время в крае есть предприятия, которые до сих пор не исполнили ни один пункт выданных в текущем сезоне предписаний. Речь, в частности, идет об "Алтайтеплосервисе" (Славгород), МУП "Сервис-Комфорт" (Тальменский район), МУП "Первомайский" (Первомайский район), ООО "Тепловые системы" (Локтевский район).

В Алтайском крае протяженность сетей коммунальной инфраструктуры превышает 23 тыс. км, более 17 тыс. км это - сети тепло- и водоснабжения, их износ на сегодняшний день составляет более 60%, сообщил на совещании замглавы Минстройтранса края Андрей Голубцов. При этом ежегодно на ремонт коммуникаций направляется "порядка 1,3 млрд рублей, но из-за значительной протяженности и численности объектов даже этих средств недостаточно, чтобы качественно обновить инфраструктуру".