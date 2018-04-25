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25.04.18 10:45

Полицейский серьезно пострадал в Новосибирске при задержании подозреваемых в автограбежах

© РИА Новости. Игорь Зарембо
25 апреля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейского, подозреваемый задержан, сообщает СУ СКР по региону.

Действия задержанного следствие квалифицировало по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования его законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).

По версии следствия, 24 апреля двое полицейских заметили трех мужчин, находившихся на парковке у одного из домов по ул.Дуси Ковальчук в автомобиле Toyota.

"Предположив, что мужчины по описанию поступавшей ориентировки могут быть причастны к ранее совершенным хищениям из автомашин граждан, полицейские направились к ним, представились и предъявили служебные удостоверения, попросили выйти", - говорится в сообщении.

Водитель отказался выполнять требование полицейских, автомобиль тронулся с места. Один из полицейских через опущенное вниз стекло водительской двери схватил руль и попытался остановить машину.

Подозреваемый направил автомобиль вместе с державшимся за него полицейским в бетонную опору столба ЛЭП, после удара полицейский упал на землю, а подозреваемый с приятелями скрылся с места происшествия.

Отмечается, что правоохранитель получил серьезные травмы, сослуживец немедленно вызвал "Скорую помощь".

По "горячим следам" автомашина подозреваемого была найдена брошенной по ул. Дуси Ковальчук, в дальнейшем сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области установили личности всех трех лиц, находившихся в момент происшествия в автомашине, и задержали подозреваемого.

В настоящее время подозреваемый дал показания и ожидает рассмотрения ходатайства следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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