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25.04.18 10:53
Экс-разработчик отравляющих веществ Углев попал под машину в Анапе
"Вчера в одном из поселков Анапы пожилой житель на автомобиле не успел затормозить перед переходившим дорогу В.Углевым и сбил его", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ученый был госпитализирован с травмами ноги и головы, врачи оценивают причиненный ему вред как легкий.
Происшествие официально зарегистрировано и оформлено. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности водителя транспортного средства, добавил источник.
"Интерфакс" не располагает информацией официальных структур по этому поводу.
Бывший научный сотрудник Вольского филиала ГОСНИИОХТ и один из разработчиков новых отравляющих веществ Владимир Углев в последнее время часто общался с журналистами в связи с инцидентом в Солсбери, который вызвал широкий общественный резонанс в мире.
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом.
12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.
Позднее В.Углев в интервью Би-би-си заявил, что доказать виновность России в этом преступлении вряд ли возможно.
"Вы никогда не докажете вину России. Это можно сделать, только если вы найдете конкретную емкость, которая содержала конкретное отравляющее вещество", - сказал В.Углев.
Вместе с тем, он не исключил, что при отравлении Скрипалей могли быть использованы именно образцы вещества, с которыми он сам в свое время работал.
"Если судить по высокой степени чистоты образцов, они могли бы быть из той партии, которая была произведена лично мной. Это вещество длительного хранения, у него буквально нет срока годности", - сказал химик.
Отвечая на вопрос, почему экс-сотруднику ГРУ и его дочери удалось выжить после контакта с таким высокотоксичным веществом, он заявил, что в Солсбери, вероятно, была использована "маленькая доза". "Близкая к пороговому уровню", - полагает В.Углев.
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