Экс-разработчик отравляющих веществ Углев попал под машину в Анапе

25.04.18 10:53

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Бывший разработчик отравляющих веществ Владимир Углев, давший несколько интервью в связи с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, попал под машину в Анапе, его жизни ничего не угрожает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Вчера в одном из поселков Анапы пожилой житель на автомобиле не успел затормозить перед переходившим дорогу В.Углевым и сбил его", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ученый был госпитализирован с травмами ноги и головы, врачи оценивают причиненный ему вред как легкий.

Происшествие официально зарегистрировано и оформлено. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности водителя транспортного средства, добавил источник.

"Интерфакс" не располагает информацией официальных структур по этому поводу.

Бывший научный сотрудник Вольского филиала ГОСНИИОХТ и один из разработчиков новых отравляющих веществ Владимир Углев в последнее время часто общался с журналистами в связи с инцидентом в Солсбери, который вызвал широкий общественный резонанс в мире.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Позднее В.Углев в интервью Би-би-си заявил, что доказать виновность России в этом преступлении вряд ли возможно.

"Вы никогда не докажете вину России. Это можно сделать, только если вы найдете конкретную емкость, которая содержала конкретное отравляющее вещество", - сказал В.Углев.

Вместе с тем, он не исключил, что при отравлении Скрипалей могли быть использованы именно образцы вещества, с которыми он сам в свое время работал.

"Если судить по высокой степени чистоты образцов, они могли бы быть из той партии, которая была произведена лично мной. Это вещество длительного хранения, у него буквально нет срока годности", - сказал химик.

Отвечая на вопрос, почему экс-сотруднику ГРУ и его дочери удалось выжить после контакта с таким высокотоксичным веществом, он заявил, что в Солсбери, вероятно, была использована "маленькая доза". "Близкая к пороговому уровню", - полагает В.Углев.