Почти 60% месячной нормы осадков в виде снега выпало в Екатеринбурге за сутки

25.04.18 11:04

© РИА Новости. Константин Чалабов

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Снегопады в апреле в Екатеринбурге не являются исключительным явлением и периодически повторяются, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По словам собеседницы агентства, за минувшие день и ночь в Екатеринбурге выпало 57% месячной нормы осадков. В среду снегопады должны прекратиться.

Как сообщает департамент информационной политики губернатора региона, с 24 апреля на всей территории Свердловской области прошли обильные снегопады, всего выпало от 10 до 15 см снега.

С последствиями непогоды в минувшие сутки боролись 268 дорожных машин.