Глава Дома Романовых посетит Югру

25.04.18 11:14

© РИА Новости. Сергей Пятаков

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Российского императорского дома Великая княгиня Мария Романова планирует посетить Югру, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

"Официальный визит запланирован на июль и приурочен к празднованию 900-летия Югры", - говорится в сообщении.

Накануне состоялась встреча первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова с советником канцелярии Великой княгини по взаимодействию с общественными организациями и органами государственной власти РФ Кириллом Немировичем-Данченко, в ходе которой стороны обсудили детали визита.

Как сообщается на сайте регионального правительства, в 2018 году Югра отмечает 900 лет со времени своего первого упоминания в летописях. Запись о Югре была сделана в одной из ранних редакций "Повести временных лет", дошедшей до нас по Лаврентьевскому списку - древнейшему из датированных летописных документов России, в 1118 году летописцем из окружения князя Мстислава Великого, сына Владимира Мономаха.