Дума Югры продлила действие регионального маткапитала до конца 2021 года

25.04.18 11:25

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Выплаты Югорского семейного капитала продлили в Ханты-Мансийском автономном округе до 31 декабря 2021 года, сообщается на сайте регионального парламента.

Соответствующие изменения в региональный закон о дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей были одобрены депутатами думы Югры в ходе заседания в среду.

"Поправки вносятся в целях сохранения положительной демографической ситуации в Югре, в том числе за счет увеличения количества третьих и последующих рождений", - говорится в сообщении.

Согласно материалам на сайте думы Югры, на реализацию закона планируется направить более 1 млрд рублей - по 335,6 млн рублей с 2018 по 2020 годы. Сколько составит финансирование в 2021 году, не поясняется.

Югорский семейный капитал - аналог федеральной программы "Материнский капитал", действующий в регионе с 1 января 2013 года. Первоначально размер выплат составлял 100 тыс. рублей, в настоящее время - 116 092 рубля.

В начале декабря 2017 года губернатор Югры Наталья Комарова, выступая перед депутатами окружной думы с ежегодным отчетом о работе регионального правительства, сообщила, что за пять лет Югорским семейным капиталом воспользовались более 9 тыс. семей.

Кроме того, по словам главы региона, сказанным в начале декабря 2017 года в эфире телеканала "Россия 24", показатели рождаемости Югры находятся в "зеленой зоне" и значительно превышают среднероссийские. Так, она отметила, что в год в регионе рождается 25-26 тыс. детей. Таких результатов, по ее мнению, удалось добиться благодаря предпринимаемым в автономном округе мерам, среди которых Югорский семейный капитал.