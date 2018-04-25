Только половина замечаний, выявленных в домах для переселенцев в Удмуртии, устранено

25.04.18 11:20

© РИА Новости. Владимир Астапкович

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Удмуртии выявили около 2000 замечаний при обследовании 204 домов для переселенцев, на сегодняшний день из них устранена только половина, сообщил глава республики Александр Бречалов.

"Мы создали рабочую группу, которая провела обследование всех домов, построенных в рамках программы. После обследования 204 многоквартирных домов было выявлено 1888 замечаний. На сегодняшний момент снято с контроля - то есть замечание устранено - только 50% из них", - сказал А.Бречалов, выступая с докладом об итогах работы за год.

Он отметил, что всего в Удмуртии в рамках программы по переселению граждан из жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года, расселено 683 многоквартирных дома общей площадью более 106 тыс. кв.м.

По словам главы республики, всего было переселено 8 тыс. 590 человек.