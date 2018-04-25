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25.04.18 11:20
Только половина замечаний, выявленных в домах для переселенцев в Удмуртии, устранено
"Мы создали рабочую группу, которая провела обследование всех домов, построенных в рамках программы. После обследования 204 многоквартирных домов было выявлено 1888 замечаний. На сегодняшний момент снято с контроля - то есть замечание устранено - только 50% из них", - сказал А.Бречалов, выступая с докладом об итогах работы за год.
Он отметил, что всего в Удмуртии в рамках программы по переселению граждан из жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года, расселено 683 многоквартирных дома общей площадью более 106 тыс. кв.м.
По словам главы республики, всего было переселено 8 тыс. 590 человек.
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