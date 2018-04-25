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25.04.18 11:36
Очередной циклон со снегом и дождем приближается к Кирову
"26 апреля ветер сменится на южный, и вновь ожидаются осадки - ночью в виде снега и мокрого снега, днем, в основном, в виде дождя", - сообщает региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
При этом температура воздуха днем будет плюсовая, а ночью ожидается до 4-х градусов мороза.
В свою очередь авторы паблика "Любительская метеорология в Кирове" подвели итоги сильного снегопада, который начался в Кировской области вечером 21 апреля и продолжался до 24 апреля.
"За 24 часа выпало 42 мм осадков. Это не только новый суточный рекорд, но и рекорд осадков для всего апреля. Прежний был отмечен 20 апреля 1982 года, когда выпало 36,2 мм осадков. За 60 часов выпало 59 мм осадков - это почти 174% от месячной нормы", - говорится в сообщении.
В частности, в Кирове из-за выпавшего снега образовались сугробы высотой более 30 см, а в некоторых местах достигают 50 см. Снег таять не спешит.
"Всего с начала апреля количество выпавших в Кировской области осадков составляет уже 66 мм или 194% месячной нормы. Абсолютный месячный рекорд по осадкам был установлен в 1970 году, и он составляет 83 мм", - сообщают авторы паблика.
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