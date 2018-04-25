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25.04.18 11:30
Крым отложил введение курортного сбора на 2019 год
"Внести в статью 3 закона Республики Крым от 30 ноября 2017 года "О введении курортного сбора" следующее изменение: слова "с 1 мая 2018 года" заменить словами "с 1 мая 2019 года", - говорится в документе.
Законопроект принят сначала в первом, затем во втором, окончательном, чтении.
Власти региона планируют использовать время для формирования реестра операторов курортного сбора, разработки и внедрения системы учета его плательщиков, законодательного урегулирования ответственности за отказ от уплаты денег.
"У Крыма будет год запаса для подготовки. Появится возможность начать чуть позже, чтобы получить более выраженный эффект от эксперимента", - заявлял ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
По его словам, решение о переносе сроков начала введения турсбора в регионе принято после большого количества консультаций как в Крыму, так и за его пределами.
Президент РФ Владимир Путин 30 июля 2017 года подписал закон о введении курортного сбора в четырех регионах - в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года. Размер сбора не может составлять более 50 рублей с человека за сутки пребывания в гостинице в 2018 году и 100 рублей - в остальные годы проведения эксперимента.
Операторами курортного сбора станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по размещению отдыхающих. Плательщиками - совершеннолетние туристы, остановившиеся более чем на сутки в гостинице или ином объекте размещения.
Парламент Крыма в ноябре 2017 года ввел 10-рублевый курортный сбор с приезжающих на отдых туристов с мая 2018 года. В эксперименте, который планировали проводить ежегодно с 1 мая до 30 сентября, согласились участвовать Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта и Черноморский район.
Краснодарский край установил 10-рублевый курортный сбор. Ставропольский край заявил о намерении взимать по 50 рублей, Алтайский край - по 30 рублей.
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