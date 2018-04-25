Детсад на 200 мест построили в столичном районе Северный

25.04.18 11:58

© РИА Новости. Игорь Зарембо

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Завершено строительство детского сада в районе Северный, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента строительства.

"Детский сад на 200 мест в районе Северный по адресу: Дмитровское шоссе, вл.165. корп.5 будет введен в эксплуатацию в мае", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.

Как уточняется, в настоящее время полностью выполнены строительно-монтажные и фасадные работы. Строители завершают внутреннюю отделку, монтаж оборудования и благоустройство территории.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин сообщал, что до конца 2020 года в Москве будет построено примерно 130 детских садов и школьных зданий, причем не менее четверти из них - за счет инвесторов.