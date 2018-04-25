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25.04.18 11:47

Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" свяжет Крым, Кубань и Ростовскую область

© РИА Новости. Василий Батанов
25 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Крыма, Краснодарского края, Ростовской области совместно с Русским географическим обществом разрабатывают межрегиональный туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства", сообщила в среду пресс-служба Ростуризма.

Основой водного маршрута "Золотого кольца Боспорского царства" станет круиз лайнера "Князь Владимир", прорабатывается автомобильный маршрут, который регионы Юга России планируют запустить в начале летнего курортного сезона.

"Античная история Краснодарского края привлекательна для туристов, желающих не просто отдохнуть на пляже и пройти комплекс процедур в санатории, но и узнать что-то новое о прошлом южных территорий России, проникнуться духом древней цивилизации. Античное наследие России является также культурным мостом между нашей страной и современной Грецией. Кроме того, важную роль в развитии межрегиональных маршрутов играет сотрудничество Крыма и курортов Краснодарского края, в рамках которого туристам будут предложены разнообразные экскурсионные маршруты, в том числе и морские прогулки", - приводит пресс-служба слова руководителя Ростуризма Олега Сафонова.

Важной частью межрегионального проекта станет эногастрономический маршрут "Винные дороги Боспорского царства", который пройдет по местам, связанным с историей виноделия Юга России, начиная с античных времен. Его презентация пройдет в рамках туристического фестиваля "Античное наследие России" с 1 по 12 июня, организуемое в рамках перекрестного года туризма Россия-Греция 2017-2018 годов

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