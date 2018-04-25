На переселение граждан Крыма из аварийного жилья будет выделено 935 млн рублей

25.04.18 11:50

© РИА Новости. Владимир Трефилов

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев своим распоряжением поручил выделить в 2018 году на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Крыма и Севастополя до 935 млн рублей.

В соответствии с распоряжением правительства средства направляются из госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ на установление Крыму и Севастополю лимитов предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 1 января 2017 года. Для Крыма этот лимит составит свыше 517 млн рублей, для Севастополя - более 417 млн.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.