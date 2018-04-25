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25.04.18 12:09
В Ингушетии активизируют процесс заселения жителей в новостройки за счет строительства соцобъектов
"В рамках первого этапа программы по созданию социальной инфраструктуры в Гамурзиевском округе Назрани построена одна из двух самых больших школ в Ингушетии на 1,5 тыс. мест. Она почти готова, осталось лишь завершить работу по оборудованию", - сказал ингушский лидер.
Он отметил, что есть разные мнения относительно возведения такого крупного объекта в районе новостроек. Некоторые считаю, это не совсем правильным решением.
"Хочу разъяснить, дело в том, что земельные участки под индивидуальное жилищное строительство в районе новостроек в Гамурзиевском округе были розданы 15-20 назад, люди не заселяются туда, как хотелось бы, ссылаясь на отсутствие необходимой социальной инфраструктуры. Для активизации этого процесса в ближайшее время вводим новую школу, в этом году на указанной территории начинаем строительство детсада", - пояснил Ю.-Б.Евкуров.
При этом он отметил, что с учетом количества розданных участков и, соответственно, числа семей, которые будут проживать в частном секторе, на ближайшие пять лет власти обеспечат в школе односменный режим обучения детей.
"В этом случае нам важно, чтобы люди заселялись в дома, обустраивались. Район новостроек включен в программу газификации. В рамках второй очереди создания социальной инфраструктуру в следующем году начинаем строить новые дороги, и другие работы по подведению коммуникаций", - сообщил Ю.-Б.Евкуров.
Глава республики уверен, что благодаря вводу школы и начала строительства детсада процесс заселения нового частного сектора в Назрани значительно активизируется.
Ранее Ю.-БЕвкуров заявлял, что с 2008 года по 2018 год в Ингушетии построено и реконструировано 51 общеобразовательная организация и 42 детсада.
В 2008-2017 годах "Газпром" направил на эти цели около 1,5 млрд рублей. Построено шесть газопроводов. К 1 января 2018 года уровень газификации региона достиг 84,4% (в среднем по России - 68,1%). Сейчас компания строит пять газопроводов для газификации ингушских городов Карабулак и Малгобек, сельских поселений Инарки и Али-Юрт.
По данным пресс-службы республиканского Минстроя, из строящихся в республике 23 объектов в этом году планируется открыть 12: три школы, семь детсадов, отделение сердечно-сосудистой хирургии и один объект благоустройства, остальные - переходящие на 2019 год.
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