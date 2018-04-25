Ярославские приставы будут угощать мороженым всех желающих узнать о своих долгах

25.04.18 12:00

© РИА Новости. Артем Житенев

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Ярославского управления федеральной службы судебных приставов будут раздавать мороженое во время акции "Узнай о своих долгах", сообщил "Интерфаксу" начальник этого управления Александр Юдин.

"В среду в России проходит акция "Узнай о своих долгах". Мы подарим мороженое всем, кто готов узнать о своей задолженности", - сказал А.Юдин.

Он подчеркнул, что раздавать мороженое придумали его коллеги.

"Наши сотрудники не в первый раз создают уникальный формат. В этот раз они согласовали проведение акции с торговыми центрами города, и на свои личные средства купили 1 тыс. порций мороженого", - отметил он.

Всероссийская акция "Узнай о своих долгах" проходит 25 апреля.