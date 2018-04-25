Верховный суд РФ оставил в силе приговор братьям Навальным по делу "Ив Роше"

25.04.18 12:13

© РИА Новости. Григорий Сысоев

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Президиум Верховного суда РФ не стал отменять приговор оппозиционеру Алексею Навальному и его брату Олегу, осужденным по делу "Ив Роше", передает корреспондент "Интерфакса".

"Приговор Замоскворецкого суда Москвы в отношении Навального Алексея Анатольевича и Навального Олега Анатольевича и апелляционное определение Московского городского суда оставить без изменений",- говорится в постановлении президиума, оглашенном в среду по итогам рассмотрения представления председателя Верховного суда на приговор в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Замоскворецкий суд 30 декабря 2014 года признал Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном и крупном размере (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, ч. 2 ст. 159.4 УК РФ - утратили силу) и легализации денежных средств, полученных преступных путем (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

Суд и следствие установили, что братья похитили 26,8 млн рублей у компании "Ив Роше" и 4,5 млн рублей у "Многопрофильной процессинговой компании" (МПК) через предприятие "Главное подписное агентство" ("Главподписка").

В результате судья Елена Коробченко приговорила А.Навального к 3,5 годам условно и 5 годам испытательного срока, его брата Олега - к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В октябре 2017 года ЕСПЧ признал несправедливым судебное разбирательство в отношении Алексея и Олега Навальных и присудил им компенсацию более чем в 80 тыс. евро. В частности, суд посчитал, что решения российских судов по делу "Ив Роше" были произвольными и явно необоснованными.

В начале марта решение Страсбургского суда вступило в законную силу, в связи с чем братья обратились в ВС РФ с ходатайствами о возобновлении производства по делу.