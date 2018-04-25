Проверяется информация о крупном хищении при реконструкции московского СИЗО

25.04.18 12:24

© РИА Новости. Михаил Климентьев

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы проверяют информацию о хищении руководящими сотрудниками столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) свыше 1 млрд рублей при реконструкции следственного изолятора на юго-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, в период с 2015 года по май 2017 года неустановленные лица из числа сотрудников и руководства УФСИН по Москве и подведомственного федерального государственного унитарного предприятия с использованием служебного положения мошенническим путем завладели денежными средствами в размере более 1 млрд рублей, выделенных из бюджета РФ", - сказал собеседник агентства.

В частности, по его словам, должностные лица составили акты о приемке выполненных работ по госконтрактам на реконструкцию СИЗО-7 на улице Верхние поля, в то время как строительство не было окончено.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сказал источник.

Он отметил, что всего между УФСИН и ФГУП УС ЦФО ФСИН России, выступающим в качестве генподрядчика, было заключено пять госконтрактов.

По данным собеседника агентства, представители УФСИН "сознательно не приняли обязательных для них мер, направленных на проверку полноты и качества выполненных работ".

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации от официальных представителей правоохранительных органов.