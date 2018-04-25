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25.04.18 12:35
Реновация по московской схеме Петербургу не подходит - Албин
"Московский опыт нам не повторить, а свой необходимо создать, опираясь на собственные победы и неудачи", - цитирует пресс-служба выступление вице-губернатора на встрече с Гильдией журналистов, работающих в сфере строительства и архитектуры.
Согласно плану программы реновации, к концу 2019 года в Петербурге должно было быть построено 8,4 млн кв.м. жилья и переселено около 3 млн человек. На данный момент программа выполнена менее чем на 2%.
Для реализации программы Санкт-Петербург заключил инвестиционные договоры с двумя застройщиками - ООО "Воин-В" (получил под реконструкцию квартал в микрорайоне Ульянка, договор истекает в 2018 году) и ООО "Реновация СПб" (осваивает 22 квартала в 9 районах города, в том числе и в Автово; договор истекает в 2019 году).
В декабре 2017 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск компании "СПб Реновация" к комитету имущественных отношений города и продлил срок реализации программы расселения ветхого жилья до 2029 года.
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