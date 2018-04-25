Памятную доску Даниилу Гранину установят на Петроградской стороне

25.04.18 12:46

© РИА Новости. Игорь Руссак

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Мемориальную доску Даниилу Гранину установят на фасаде дома 8 по Малой Посадской улице, где проживал писатель, сообщила пресс-служба Смольного по итогам заседания оргкомитета в Роспечати по увековечению памяти, подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения Почетного гражданина Петербурга.

Соответствующее постановление будет издано в ближайшее время, отмечается в сообщении.

Кроме того, Санкт-Петербургской топонимической комиссией также обсуждается вопрос о присвоении имени писателя городским объектам. Окончательное решение будет принято с учетом мнения родственников Д.Гранина на ближайшем заседании комиссии.

По информации пресс-службы, в ближайшее время завершится работа по созданию культурно-просветительского центра на базе библиотеки имени Д.А.Гранина, открывшейся в сентябре прошлого года в Невском районе города.

В рамках юбилейных мероприятий в январе 2019 года в Центре Д.Гранина планируется провести первые Гранинские чтения, посвященные памяти писателя.

В декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин объявил о подписании указа об увековечивании памяти Д.Гранина.

"Учитывая выдающийся вклад Д.Гранина в отечественную культуру и в связи с исполняющимся в 2019 году 100-летием со дня его рождения, постановляю правительству РФ образовать оргкомитет по увековечению памяти, подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения Д.Гранина и утвердить его состав; обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по увековечению памяти, подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения Д.Гранина", - говорится в тексте указа.

Президент также порекомендовал правительству Санкт-Петербурга рассмотреть вопросы: о присвоении имени Д.Гранина скверу в Санкт-Петербурге; об установлении мемориальной доски на доме, где жил Д.Гранин; о создании культурно-просветительского центра Д.Гранина в одной из библиотек г. Санкт-Петербурга.