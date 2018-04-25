Иностранные ракеты, применявшиеся в ходе ударов западной коалиции по Сирии, привезены в Россию

25.04.18 12:48

© РИА Новости. Вадим Савицкий

25 апреля. Interfax-Russia.ru – Две иностранные ракеты, применявшиеся 14 апреля в ходе удара западной коалиции по Сирии, привезены в Россию, их изучают российские военные специалисты, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Часть ракет не достигла объектов поражения, по всей видимости, из-за технических неполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей. Две из них, в том числе крылатая ракета "Томагавк" и авиационная высокоточная ракета доставлены в Москву", - сказал С.Рудской на брифинге в среду.

"Сейчас их исследуют наши специалисты. Результаты этой работы будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения", - заявил российский генерал.

Он также рассказал, что на фрагментах сбитых в Сирии ракет Запада видны следы поражения средствами ПВО.

"Фрагменты крылатых ракет, обнаруженные в указанных районах перехвата, имеют характерные пробоины от поражающих элементов зенитных управляемых ракет", - сказал С.Рудской.

"На узлах и агрегатах имеются отметки с серийными номерами, датами и фирмами изготовителями и другие данные. Специалисты смогут без труда идентифицировать принадлежность этих фрагментов", - отметил он.

По его словам, подавляющее большинство ракет, выпущенных по Сирии США, Великобританией и Францией, не достигли своих целей.

"Генеральным штабом Вооруженных сил Российской Федерации проведен детальный анализ результатов ударов. Собранные фрагменты ракет, изучение воронок от разрывов и характер разрушений объектов позволяет сделать вывод, что из 105-ти заявленных попаданий в районе целей зафиксировано не более 22-х из них", - заявил С.Рудской.

Он напомнил, что США, Великобританией и Францией нанесенные удары признаны успешными.

"Ими утверждается, что все ракеты попали в назначенные цели. При этом научно-исследовательский центр в Барзе поражен якобы 76-ю крылатыми ракетами, а хранилища "Хим Шиншар" - 29-ю крылатыми ракетами. Итого, со слов американцев, было выпущено 105 ракет",- уточнил С.Рудской.

По словам военного, США и их нанесли ракетные удары по обычным зданиям и ангарам, на которых не было отравляющих веществ.

"Отмечу одну немаловажную деталь. В любой стране объекты, где ведутся исследования в области разработки химического оружия и хранятся боеприпасы, тщательно охраняются из-за большой опасности для людей. Однако ничего подобного на вышеперечисленных трех объектах не наблюдалось. Это были обычные здания и ангары", - сказал С.Рудской.

Он отметил, что сразу после ударов на этих разрушенных объектах побывало много работавших там людей и просто зевак без каких-либо средств защиты.

"Никто из них не получил поражения отравляющими веществами", - подчеркнул военачальник.

"Кроме того, для определения уровня возможного заражения местности в результате нанесенного ракетного удара и угрозы мирному населению российскими специалистами радиационной, химической и биологической защиты на объекте "Барза" были взяты все необходимые пробы. Их анализ не выявил содержания токсичных химикатов и отравляющих веществ на разрушенном объекте, что подтверждается соответствующим актом", - заявил С.Рудской.

"Это говорит о том, что в данном научно-исследовательском центре работы с отравляющими веществами давно не велись. В то же время непонятна логика военно-политического руководства США, Великобритании и Франции при выборе данных объектов для нанесения ударов. Если, по их мнению, на них действительно были запасы отравляющих веществ, то при нанесении ударов крылатыми ракетами могли возникнуть большие очаги заражения местности. А в случае с Дамаском неминуемо погибли бы десятки тысяч человек", - отметил С.Рудской.

В то же время, в Минобороны РФ опровергли данные американских военных относительно ракетных ударов по сирийскому объекту "Хим Шиншар" – число попаданий крылатых ракет по сирийскому объекту "Хим Шиншар", где якобы хранилось химоружие, в ходе атаки западной коалиции 14 апреля, в три раза меньше, чем об этом заявляют в США.

"Теперь о результатах работы на объекте "Хим Шиншар", где по американской версии якобы хранилось химическое оружие. По утверждению представителей Пентагона, в наземные сооружения попало 22 ракеты. Нами зафиксировано не более семи попаданий, что отражено на космическом снимке", - сказал С.Рудской.

Также он опроверг утверждения американских военных о попадании семи ракет в подземное хранилище объекта "Хим Шиншар".

"По данным нашей разведки зафиксировано всего лишь два попадания в этот объект", - сказал С.Рудской.

"При этом наибольший урон дорогостоящими и так называемыми "умными" ракетами нанесен хозяйственным постройкам, не имеющим ничего общего с военной деятельностью", - отметил он.

Также Российские военные насчитали в шесть раз меньше попаданий ракет по сирийскому научному центру "Барза", чем заявляли на Западе.

"В районе научно-исследовательского центра "Барза" обнаружено только 13 попаданий из 76 заявленных", - сказал С.Рудской.

В Генштабе также намерены выяснить, как боевикам в районе Дамаска попало оружие западного производства, в том числе американские противотанковые ракетные комплексы "Тоу".

"Особый интерес вызывает происхождение и пути доставки в район Дамаска образцов вооружений западного производства, среди них установки противотанковых управляемых ракет "Тоу" и другие", - сказал С. Рудской.

Он заявил, что боевики, которые покидают район Восточного Каламуна (провинция Дамаск), сдали правительственным войскам 28 танков, 23 оперативно-тактические ракеты "Скад", 35 ручных противотанковых гранатометов, а также большое количество стрелкового оружия.