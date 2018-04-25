Полтавченко: в Петербурге в 2018 году введут 14 школ и 30 детских садов

25.04.18 12:59

© РИА Новости. Алексей Никольский

25 апреля. Interfax-Russia.ru - В Петербурге в 2018 году введут в эксплуатацию 14 школ и 30 детских садов, заявил губернатор города Георгий Полтавченко, выступая в среду в Законодательном собрании с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства.

"В 2017 году рекордное количество объектов - 18 детских садов и 2 школы - при поддержке города построил социально ответственный бизнес. Мы рассчитываем на повторение этого результата в текущем году, а также на ввод еще 12 школ и 12 детских садов. Это одна из главных задач, поставленных мною перед новым руководством комитета по строительству", - сказал губернатор.

Он отметил, что только за прошлый год в Петербурге появились еще 4 873 многодетные семьи. Теперь их в городе больше 38 тысяч.

"Мы приняли решение увеличить расходы на закупку социального жилья в рамках утвержденного бюджета в полтора раза - с 6 до 9 млрд рублей", - добавил Г.Полтавченко.

По его словам, в настоящее время обсуждается возможность еще одной меры социальной поддержки для семей с детьми. С 2019 года в Петербурге предлагается ввести региональную ежемесячную денежную выплату родителям, которые решат воспитывать дома ребенка от 1,5 до 3 лет.