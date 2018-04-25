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25.04.18 12:59
Полтавченко: в Петербурге в 2018 году введут 14 школ и 30 детских садов
"В 2017 году рекордное количество объектов - 18 детских садов и 2 школы - при поддержке города построил социально ответственный бизнес. Мы рассчитываем на повторение этого результата в текущем году, а также на ввод еще 12 школ и 12 детских садов. Это одна из главных задач, поставленных мною перед новым руководством комитета по строительству", - сказал губернатор.
Он отметил, что только за прошлый год в Петербурге появились еще 4 873 многодетные семьи. Теперь их в городе больше 38 тысяч.
"Мы приняли решение увеличить расходы на закупку социального жилья в рамках утвержденного бюджета в полтора раза - с 6 до 9 млрд рублей", - добавил Г.Полтавченко.
По его словам, в настоящее время обсуждается возможность еще одной меры социальной поддержки для семей с детьми. С 2019 года в Петербурге предлагается ввести региональную ежемесячную денежную выплату родителям, которые решат воспитывать дома ребенка от 1,5 до 3 лет.
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