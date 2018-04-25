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25.04.18 13:14
Рынок труда Петербурга необходимо приспособить под активных пожилых людей
Выступая с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием города в среду, Г.Полтавченко отметил востребованность пожилых людей, их труда, навыков и компетенций и подчеркнул необходимость перенастроить рынок труда с учетом активности старшего поколения.
"Сейчас на пенсию выходит квалифицированное поколение. Они отлично приспособлены к современной жизни, ориентируются в интернете, пользуются гаджетами, ведут аккаунты в социальных сетях. Их ответственность и исполнительность - важнейшие составляющие нашего человеческого капитала", - сказал губернатор.
Г.Полтавченко также выступил с предложением создания своеобразных детских садов для пожилых людей. "Куда можно было бы привести пожилого человека утром и забрать вечером", - отметил он.
В целом, подчеркнул губернатор, в городе назрела необходимость в новой социальной политике в отношении пожилых людей. В Петербурге, по его словам, подготовят новую программу гериатрической помощи, пересмотрят структуру и функции социальных учреждений, создадут новые учреждения для пожилых людей
"Я считаю делом чести для города в преддверии 75-летия полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады приступить к реализации новой социальной политики в отношении пожилых людей", - сказал губернатор.
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