Возбуждено дело о мошенничестве на 800 млн рублей при строительстве военных объектов в Ульяновске

25.04.18 13:56

© РИА Новости. Сергей Кузнецов

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство военных объектов в Ульяновске, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ в среду.

В ходе проверки военная прокуратура Ульяновского гарнизона установила, что ФГУП "Спецстройинжиниринг" и привлеченные им подрядная и субподрядные коммерческие организации не выполнили в срок строительство военных объектов в Ульяновске на сумму почти 800 млн рублей.

"Полученные в рамках государственного контракта денежные средства были обналичены путем заключения фиктивных договоров с организациями, признанными в последующем несостоятельными (банкротами)", - говорится в сообщении.

По материалам военных прокуроров управление внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).