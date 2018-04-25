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25.04.18 13:56
Возбуждено дело о мошенничестве на 800 млн рублей при строительстве военных объектов в Ульяновске
В ходе проверки военная прокуратура Ульяновского гарнизона установила, что ФГУП "Спецстройинжиниринг" и привлеченные им подрядная и субподрядные коммерческие организации не выполнили в срок строительство военных объектов в Ульяновске на сумму почти 800 млн рублей.
"Полученные в рамках государственного контракта денежные средства были обналичены путем заключения фиктивных договоров с организациями, признанными в последующем несостоятельными (банкротами)", - говорится в сообщении.
По материалам военных прокуроров управление внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
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