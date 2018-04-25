Глава Крыма намерен обратиться к вице-премьеру Козаку по поводу дорогих перелетов на полуостров

25.04.18 14:04

© РИА Новости. Александр Полегенько

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Крыма Сергей Аксёнов намерен обратиться к вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку по поводу дорогих перелетов на полуостров.

"Одна из важных проблем - мы с Игорем Юрьевичем (Артемьевым, главой Федеральной антимонопольной службы - ИФ) сейчас говорили тоже, найдем варианты, и я подготовлю обращение к Дмитрию Николаевичу Козаку - стоимость авиаперелетов. К сожалению, мы сейчас смотрим на сайтах ведущих авиакомпаний стоимость билетов на летний сезон в республику Крым. Сочи - по времени (лететь - ИФ) 2 часа 25 минут, 8 тыс. рублей, все в открытом доступе есть. Москва - Симферополь на этот же период - 30 тыс. рублей. Ни в одни ворота не лезет", - сказал С.Аксенов в кулуарах расширенного совещания ФАС в Ялте.

"Одинаковое время перелёта - не может быть разница в разы!", - возмутился глава Крыма.

Он пообещал, что приложит "все усилия и с управителями авиакомпаний, и с министерством транспорта РФ, с Дмитрием Николаевичем Козаком", чтобы добиться "справедливой цены" билетов на полуостров.