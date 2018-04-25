Суд в Севастополе в мае рассмотрит иск губернатора "о бездействии" спикера Заксобрания

25.04.18 14:15

© РИА Новости. Руслан Кривобок

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Ленинский районный суд Севастополя назначил на 7 мая рассмотрение административного иска губернатора города Дмитрия Овсянникова к председателю севастопольского парламента Екатерине Алтабаевой, сообщила пресс-служба инстанции в среду.

"23 апреля в суд поступило административное исковое заявление <...> о признании незаконным бездействия председателя Законодательного собрания Севастополя. Иск принят к производству, судебное заседание назначено на 14:30 мск 7 мая", - говорится в пресс-релизе райсуда.

Представители севастопольского правительства накануне сообщили журналистам, что Д.Овсянников в декабре 2017 года, используя предоставленные ему федеральным законодательством права, потребовал от Е.Алтабаевой созвать внеочередную сессию для принятия закона о бюджете города, но это сделано не было.

Спикер городского парламента не видит предмета для обращения в суд. По ее словам, бюджет рассматривался на очередных заседаниях и в итоге был принят.