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25.04.18 14:26
Новгородская облдума вновь отклонила законопроект о возвращении прямых выборов мэра столицы региона
"После дискуссии за законопроект проголосовали 12 депутатов, против - 14, двое - воздержались", - сказал собеседник агентства.
Инициатором законопроекта стал зампредседателя думы, руководитель фракции ЛДПР Алексей Чурсинов. Проект во вторник был одобрен на заседании профильного думского комитета.
Как сообщалось, в августе 2017 года парламентарии большинством голосов отклонили законопроект о возвращении прямых всеобщих выборов мэра Великого Новгорода.
Порядок выборов мэра столицы Новгородчины областная дума изменила 26 июля 2017 года. Ранее мэр областного центра избирался всеобщим голосованием горожан. В настоящее время главу администрации выбирают депутаты гордумы из числа кандидатов, которых представит специальная конкурсная комиссия.
Последним избранным горожанами главой администрации станет Юрий Бобрышев. Он занял этот пост после выборов 8 сентября 2013 года. Срок его полномочий истекает в текущем году.
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