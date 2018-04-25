Новгородская облдума вновь отклонила законопроект о возвращении прямых выборов мэра столицы региона

25.04.18 14:26

© РИА Новости. Владимир Федоренко

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Новгородская областная дума на заседании в среду второй раз отклонила законопроект о возвращении прямых всеобщих выборов мэра столицы, сообщили "Интерфаксу" в заксобрании.

"После дискуссии за законопроект проголосовали 12 депутатов, против - 14, двое - воздержались", - сказал собеседник агентства.

Инициатором законопроекта стал зампредседателя думы, руководитель фракции ЛДПР Алексей Чурсинов. Проект во вторник был одобрен на заседании профильного думского комитета.

Как сообщалось, в августе 2017 года парламентарии большинством голосов отклонили законопроект о возвращении прямых всеобщих выборов мэра Великого Новгорода.

Порядок выборов мэра столицы Новгородчины областная дума изменила 26 июля 2017 года. Ранее мэр областного центра избирался всеобщим голосованием горожан. В настоящее время главу администрации выбирают депутаты гордумы из числа кандидатов, которых представит специальная конкурсная комиссия.

Последним избранным горожанами главой администрации станет Юрий Бобрышев. Он занял этот пост после выборов 8 сентября 2013 года. Срок его полномочий истекает в текущем году.