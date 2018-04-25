Возбуждено уголовное дело после ликвидации двух боевиков в Дагестане

25.04.18 14:47

© РИА Новости. Алексей Куденко

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух боевиков, уничтоженных накануне в зоне действия КТО в Дербентском районе Дагестана, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

"Установлено, что 24 апреля 2018 года примерно в 7 часов в лесополосе в районе населенных пунктов Геджух и Чинар Дербентского района сотрудники правоохранительных органов обнаружили двух неустановленных лиц с огнестрельным оружием. На предложение сдаться они ответили отказом, открыв стрельбу. Ответным огнем нападавшие ликвидированы на месте. Других пострадавших нет. На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, а также гранаты", - говорится в сообщении.

В отношении боевиков возбуждено уголовное дело по ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.2 ст.222 (незаконный оборот оружия) и ч. 2 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК РФ.

Ранее сообщалось, что двое боевиков, готовившихся совершить теракт на майские праздники, уничтожены в Дербентском районе Дагестана, при них было найдено оружие и боеприпасы.

Режим КТО на территории города Дербента и Дербентского района был введен в 13:30 мск 21 апреля.

По информации НАК, в ходе КТО 21 апреля были ликвидированы две группы бандитов в разных частях Дербента - девять боевиков, которые готовили теракт на майские праздники. Один сотрудник спецназа был ранен. В доме, где укрывались боевики, найдено самодельное взрывное устройство - бомба мощностью 5 кг в тротиловом эквиваленте, ее обезвредили.