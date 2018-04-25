"Волжское пароходство" открыло навигацию на Верхней Волге

25.04.18 15:03

© РИА Новости. Владимир Федоренко

25 апреля. Interfax-Russia.ru - АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" (АО "Волга-Флот", Нижний Новгород, входит в UCL Holding) в среду открыло грузовую навигацию на Верхней Волге, говорится в пресс-релизе компании.

Караван из четырех теплоходов типа "Волго-Дон" и четырех буксиров-толкачей с секциями вышел из ворот шлюза Городецкого гидроузла в Череповец и порты Онежского озера. В ближайшую неделю в рейсы выйдут еще около 40 единиц флота.

Пресс-служба напоминает, что навигация судов "Волжского пароходства" в Южном бассейне в 2018 году началась на месяц раньше обычных сроков - на реке Дон (Ростов-на-Дону) первые теплоходы пароходства вышли в рейс 2 марта. На Нижней Волге (г. Волжский, Волгоградская область) навигация открылась 1 апреля.

В пресс-релизе сообщается, что на реках работают более 60 судов грузового и буксирного флота "Волжского пароходства". К настоящему времени перевезено 400 тыс. тонн различных грузов.

Как сообщалось ранее, в 2017 году Волжское пароходство открыло навигацию на Нижней Волге (г. Волжский, Волгоградская область) и на Дону (г. Ростов-на-Дону) в конце марта, на Верхней Волге - 25 апреля.

"Волжское пароходство" выполняет грузовые перевозки по рекам и озерам России, входит в Volgo-Balt Transport Holding (VBTH) - судоходный дивизион транспортной группы UCL Holding, консолидирующей ряд российских железнодорожных, стивидорных и логистических активов. В состав дивизиона входит также "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (Санкт-Петербург), компания "В.Ф. Танкер", судостроительное предприятие "Окская судоверфь". По итогам навигации 2017 года "Волжское пароходство" перевезло 6,5 млн тонн грузов.