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25.04.18 15:21

Парад "потешной флотилии" из расписных лодок пройдет в ивановском Холуе

© РИА Новости. Евгения Новоженина
25 апреля. Interfax-Russia.ru - Молодые дизайнеры и художники из Ивановской области и Москвы 27 апреля примут участие в акции "Холуй. Возрождение традиций", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального департамента культуры и туризма.

В центре лаковой миниатюры - селе Холуй Южского района Ивановской области лодки и весла, которые издревле используют местные жители во время весеннего разлива реки Теза, будут расписаны в соответствии с древними обычаями и спущены на воду.

"Мероприятие организовано для повышения туристической привлекательности региона, оно будет новой традицией в Южском районе для художников, местных жителей и многочисленных туристов, которые ежегодно приезжают полюбоваться "маленькой русской Венецией", - отметил сотрудник пресс-службы.

Художники расскажут участникам акции о древних художественных промыслах Южского района - искусстве лаковой миниатюры, корабельной резьбе и иконописи.

Также пройдут мастер-классы по художественной росписи в старинной технике, ярмарка изделий местных мастеров, дегустация блюд из клюквы. Для гостей мероприятия выступит коллектив народной музыки "Купель".

Спуск расписанных лодок на воду состоится 28 апреля.

"На конкурс "Потешная флотилия" уже заявлено более 120 самодельных моделей лодок. Кульминацией станет "парад потешной флотилии". Принять в нем участие сможет любой желающий, для этого нужно изготовить свой собственный кораблик или лодочку, которые можно будет расписать на месте и запустить на воду", - рассказал сотрудник пресс-службы.

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