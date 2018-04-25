Завершено расследование одного из пяти дел экс-замглавы ФСИН Коршунова

25.04.18 15:39

© РИА Новости. Виталий Белоусов

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет завершил расследование так называемого "обувного дела" в отношении бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова, сообщил его адвокат Сергей Старовойтов.

"Нам сообщили, что расследование по "обувному делу" завершено, сейчас идёт ознакомление с материалами", - сказал он в среду на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Уголовное дело было возбуждёно 7 февраля 2018 года. Следствие обвиняет О.Коршунова в нарушении в 2016 году условий госконтрактов в Пермском крае и Липецкой области, связанных с производством обуви для заключённых и личного состава уголовно-исполнительной системы.

Бывший замглавы ФСИН и другие фигуранты - Виталий Морусов и Смбат Арутюнян - обвиняются в двух эпизодах мошеннического хищения, вследствие чего ГУФСИН РФ по Пермскому краю был причинен ущерб на общую сумму более 141,5 млн рублей, а УФСИН РФ по Липецкой области - почти 60,5 млн рублей (ч.4 ст.159 УК РФ).

При этом, отмечают адвокаты, факты производства некачественной обуви, произведённой из дешевого и некачественного материала в бытность О.Коршунова заместителем директора ФСИН России, уже были выявлены службой собственной безопасности.

"Сам Коршунов дал указание разобраться и привлечь к ответственности виновных. Еще тогда было возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя Арутюняна и Генерального директора ФГУП "Промышленно-производственный дом" ФСИН России Морусова", - пояснили защитники.

Они отметили, что в настоящее время предприниматель освобождён из СИЗО, так как дал показания против О.Коршунова.

По словам защитников, данное уголовное дело, как и остальные не содержит каких-либо существенных доказательств и базируется только на сомнительных признательных показаниях двух других фигурантов, данные ими под давлением.

"Следователь не может добыть доказательств, поэтому идёт по принципу "признание - царица доказательств", склоняя других обвиняемых к даче показаний против Коршунова в обмен на освобождение их из СИЗО", - заявил адвокат Александр Линников.

О.Коршунов был задержан в сентябре 2017 года и заключён под арест. В настоящее время в отношении него возбуждено пять уголовных дело по статьям растрата, мошенничество, получение взятки.