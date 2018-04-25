Выявлены связи топ-чиновников с сомнительными операциями компаний из "офшорных досье"

25.04.18 15:50

© РИА Новости. Владимир Астапкович

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Росфинмониторинг при изучении различных материалов, опубликованных в СМИ, в том числе так называемого "Панамского досье", обнаружил сомнительные финансовые операции с участием подконтрольных российским гражданам иностранных компаний на несколько миллиардов рублей, по ним есть связи с рядом топ-чиновников, сообщил глава службы Юрий Чиханчин на Евразийском антикоррупционном форуме "Конфликт интересов: право и этика".

"Продолжая тему международного сотрудничества, отметим, что службой постоянно ведется анализ материалов, публикуемых в СМИ, например, таких, как "Панамское досье", "Райское", "Английское досье" и т.д. Анализ показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье. С участием подконтрольных российским гражданам юрлиц выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму, выраженную в несколько миллиардов рублей", - сказал он.

"Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти различных уровней. Результаты расследований направлены в правоохранительные органы", - отметил Ю.Чиханчин.

Также Росфинмониторинг изучает финансовые операции, связанные с рисками отмывания доходов от преступлений коррупционной направленности, в регионах. Выявляемые сомнительные операции преимущественно связанны с использованием должностными лицами своего административного ресурса при заключении госконтрактов с подконтрольными организациями, лоббированием интересов различных коммерческих организаций, в том числе, оформленных на лиц, имеющих дружественные и родственные связи с данными должностными лицами, а также при осуществлении сделок с недвижимым имуществом, куплей - продажей наличной иностранной валюты и других, отметил Ю.Чиханчин.