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25.04.18 16:07
Цены на АЗС Крыма снизились недостаточно, ФАС ждет понижения "до московского уровня"
"Цены в Крыму на нефтепродукты завышены. Мы видим, что по общим представлениям экономики, что они не должны быть такими высокими. Я уже говорил, что цены, особенно после того как откроется мост, должны выровняться с московскими. Не должно быть как сейчас, когда мы едем по бензоколонкам и цена на 2-3- рубля выше, чем в Москве", - сказал он.
"Сейчас все, кто виноват был - оштрафованы, они должны будут снизить цены. Некоторое снижение - на 50 копеек - произошло. Но этого мало", - подчеркнул глава ФАС.
"Все выигранные суды означают, что более чем 100-миллионный штраф на них наложен и будет взыскан в ближайшее время. Если кому-то этого покажется мало, значит, будет взыскан еще один штраф - пока не придут те люди, которые будут с уважением относиться и к населению, и к законодательству", - добавил И.Артемьев.
"Мы подозреваем сговор. А сговор - это 178 статья УК, можно получить 7 лет. Никому не советую этого", - подчеркнул он.
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